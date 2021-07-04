Более 100 детских садов «заминировали» в Москве

Полиция устанавливает личность «телефонного террориста», «заминировавшего» в центре Москвы 107 детских садов.

Сообщение с угрозой поступило накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в связи с поступившей информацией была проведена проверка.

Полицейские осмотрели детские дошкольные учреждения, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

На днях в Москве сообщалось об угрозе взрыва в зданиях Госдумы и цирка Никулина. Угроза также оказалась ложной.