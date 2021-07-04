Подорожание нефти до 100 долларов назвали угрозой для государств

«Думаю, что страны понимают, что цена в 100 долларов за баррель не отвечает их интересам. Вы увидите, как правительства больше стимулируют электромобильную отрасль, и увидите влияние этого на спрос», — пояснил он.

Цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель и даже превысить этот показатель, пишет CNBC со ссылкой на мнение бывшего министра энергетики США Дэна Бруйетта. Однако это привело бы к негативным последствиям для спроса, и государства понимают эту угрозу, считает вице-президент IHS Markit Дэн Йерджин.

Рост цен на нефть, которые побили почти трехлетние рекорды, отмечается на фоне неудачи ОПЕК+ в достижении договоренностей о наращивании добычи нефти. При этом, если сделка альянса полностью развалится, цены могут рухнуть, предупредил Бруйетт.

«Если никакого соглашения по добыче не будет, а страны начнут поступать каждая по-своему или заниматься своим собственным производством, вы можете получить коллапс цен на нефть», — пояснил бывший министр.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры не могут достичь консенсуса по поводу добычи нефти из-за возражений Объединенных Арабских Эмиратов. После неудачных переговоров 2 июля в ОАЭ объяснили, что поддерживают увеличение добычи нефти с августа до конца 2021 года, но не готовы на продление параметров сделки до конца 2022 года. Новые переговоры должны были пройти 5 июля, однако были отложены на неопределенный срок.

Тогда же цена нефти впервые с октября 2018 года превысила 77 долларов за баррель. Рекорд стал очередным за последние недели, что отчасти обусловлено восстановлением спроса после пандемии.