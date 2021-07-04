В Азербайджане, по данным на 6 июля, за сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 47 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за минувшие сутки нет.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 557 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 513 человек благополучно прошли лечение, 4978 пациентов клиник скончались.

Лечение 1066 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 802 992 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9952 - за минувшие сутки.