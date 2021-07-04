Александр Караваев, автор haqqin.az 16:44

Начнем с того, что Свободная экономическая зона, в принципе, новое явление в азербайджанской экономике. До сегодняшнего дня основной инфраструктурной базой промышленных инвестиций в Азербайджане были "промышленные парки". Напомню, что, помимо флагманского Сумгаитского промпарка, координирующего химические проекты, в Азербайджане действуют ещё три - Мингячевирский, Пираллахинский и Балаханинский. По состоянию на конец 2019 года, резидентами промпарков вложено $3,4 млрд, что по региональным меркам достаточно серьезные средства. Финансово-экономический механизм СЭЗ "Алят" станет важным дополнением в развитии этих проектов и вольёт в экономику страны новые финансы. Возможно, управление СЭЗ для повышения эффектов координации будет отдано Агентству по развитию экономических зон, которое с недавних пор и управляет промпарками.

СЭЗ в Азербайджане прошла достаточно долгий путь от чистой концепции на рубеже 2010-х до первых законодательных актов (в 2017 году Ильхам Алиев подписал Распоряжение об ускорении создания Алятской СЭЗ, в 2018 году был принят закон о СЭЗ) и до нынешних шагов практической реализации. После старта в 2022 году, когда "Алят" ожидает первых резидентов, СЭЗ может стать ключевым механизмом привлечения зарубежных инвестиций не только в товарно-промышленные секторы, но и, в перспективе, - в чисто финансовые сферы. Президент дал поручение о необходимости участия представителей СЭЗ в заседаниях основных межправительственных комиссий Азербайджана с партнёрами из других стран. Сейчас, на волне интереса к постконфликтному восстановлению, наличие СЭЗ должно сыграть роль дополнительного стимула в расширении спектра возможных проектов, реализуемых инвесторами в Азербайджане. Однако если внутри СЭЗ создадут льготные налоговые режимы, близкие финансовым офшорам, то сюда можно привлечь определенный класс зарубежных инвесторов лишь в рамках формальной регистрации юрлица без обязательств товарно-промышленной деятельности. То есть СЭЗ, кроме основных функций, может стать прологом к созданию в Азербайджане международного финансового центра. Тем не менее сегодня главная задача СЭЗ "Алят" - это усиление связок в транспортно-промышленных коридорах Каспия. Можно сказать, это вклад Азербайджана в процессы каспийской интеграции. Выбрано очень удачное расположение - непосредственная близость контейнерных терминалов БММТП и сетевой инфраструктуры Сангачальской электростанции на 300 МВт. Если посмотреть шире, то СЭЗ усилит потенциал коммуникационной развязки транскаспийского маршрута и западного створа МТК Север-Юг. Давайте посмотрим, в каких товарных координатах находится СЭЗ. Если взять данные до пандемии, то это поток грузов в меридиане Восток-Запад - около 8,7 млн тонн в год, по оси Север-Юг - 2,1 млн тонн в год. Также СЭЗ окажет влияние на торгово-экономические проекты России и Азербайджана, возможно, именно там совместные предприятия будут размещать свои новые производства.

Координация каспийских СЭЗ В предстоящие годы повысится динамика взаимодействия каспийских портов, очевидно, что подобного взаимодействия можно ожидать и от СЭЗ. Изменения в каспийской геоэкономике налицо - повышаются объем, скорость и стоимость трансевразийского контейнерного транзита. К примеру, по итогам прошлого года перевалка контейнеров в БММТП увеличилась по сравнению с 2019 годом на 15,2% - до 40,3 тыс. TEU. Контейнерами перевозятся уже и стройматериалы, и продукция аграрной переработки. Расширяются потоки зерновой и мучной продукции. Заключаются контракты ЕАЭС со странами Персидского залива, Пакистаном, Индией по самому широкому профилю товаров. Все это – поле для возможностей СЭЗ "Алят". Другой аспект - возникают новые проекты промышленной кооперации в нефтехимии, в сборке автомобилей, аграрной технике, выпуске строительной и промтоварной продукции в регионе Каспия. Увеличиваются объем поставок по железнодорожным магистралям и перевалка в портах региона. А в рамках стратегии развития речных путей к 2030 году ожидается двукратное увеличение пропускной способности системы Волго-Дон, со следующей зимы планируется его круглогодичная эксплуатация. Это также будет стимулировать развитие портов и СЭЗ региона.