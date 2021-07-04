Врачи развеяли четыре связанных с вакцинацией мифа

«Если у человека после прививки поднялась температура, не стоит лезть в море или идти в баню — могут быть нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой и других систем», — считает врач-терапевт высшей квалификационной категории, научный обозреватель Алексей Водовозов. При нормальном самочувствии можно принять душ или искупаться в водоеме, категорический запрет на купание врач называет одним из мифов. Однако, по его словам, место укола нежелательно тереть мочалкой.

Место прививки можно мочить, после вакцинации ограничивать пребывание на солнце не обязательно, но алкоголь лучше не употреблять. Врачи-терапевты развеяли четыре мифа, связанных с вакцинацией. Их слова приводит «Комсомольская правда».

Алкоголь может усугубить состояние после прививки, считает Водовозов. «Алкоголь — известный иммуносупрессор, то есть средство, подавляющее иммунитет. Поэтому он может неблагоприятно повлиять на выработку антител после вакцины», — резюмировал врач и призвал не пренебрегать рекомендациями временного отказа от алкоголя после прививки.

Умеренное пребывание на солнце не повредит человеку после вакцинации, уверен терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Я не встречал научных работ, где было бы доказано, что умеренное ультрафиолетовое излучение (мы же говорим о разумном подходе к загару, а не «прожарке» до ожогов) может помешать иммунному ответу после вакцинации», — развеял третий связанный с вакцинацией миф Ашихмин.

Четвертый миф говорит о том, что после прививки лучше отлежаться на диване. Здесь врачи разошлись во мнениях - кто-то считает, что чрезмерные физнагрузки нежелательны, поскольку могут «наложиться» на постпрививочные реакции. Другие одобряют умеренные нагрузки, так как они помогают улучшить работу всех органов и систем организма, в том числе иммунной.