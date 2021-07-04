Отдел международной информации 17:20

Гонка ядерных вооружений в мире — самая острая тема международной повестки дня. Накопленные запасы смертоносного оружия беспокоят политиков не только великих держав, обладающих ими, но и тех, где ядерного оружия вовсе нет. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в преддверии конференции по контролю над ядерными вооружениями, что угроза гонки ядерных вооружений растет «там, где преобладают напряженность и недоверие». «Более чем когда-либо нам нужны шаги, которые способствуют укреплению доверия посредством проверяемых соглашений, заключенных между государствами, обладающими ядерным оружием», - сказал Маас перед отъездом в Мадрид на встречу по Стокгольмской инициативе, в которой участвуют 16 стран, выступающих за глобальное сокращение ядерных вооружений.

Конференция состоится в свете прошедшего в прошлом месяце саммита в Женеве между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, которые пообещали начать переговоры по контролю над вооружениями. В заявлении, сделанном после саммита, говорится, что США и Россия «стремятся заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков». «Нам нужно развить это с помощью четких шагов со стороны ядерных держав по выполнению своих обязательств и обязательств по разоружению», - сказал Маас, добавив, что саммит в Женеве показывает, что прогресс возможен. В совместной редакционной статье Хайко Мааса, министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайя и министра иностранных дел Швеции Анн Линде перечислено несколько шагов, которые страны, обладающие ядерным оружием, могут предпринять в направлении разоружения. «Мы должны положить конец испытаниям ядерного оружия раз и навсегда, наконец приведя в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, возобновив переговоры по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для военного использования и создав надежный потенциал для проверки шагов по ядерному разоружению», - говорится в статье трех глав внешнеполитических ведомств. «Это может включать снижение роли ядерного оружия в стратегиях и доктринах, снижение риска конфликта и случайного развертывания ядерного оружия, дальнейшее сокращение ядерных арсеналов и закладку основ для нового поколения соглашений о контроле над вооружениями», - написали министры иностранных дел в газете Rheinische Post.