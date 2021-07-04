Германия, Испания и Швеция: положить конец ядерным испытаниям! наш обзор
Гонка ядерных вооружений в мире — самая острая тема международной повестки дня. Накопленные запасы смертоносного оружия беспокоят политиков не только великих держав, обладающих ими, но и тех, где ядерного оружия вовсе нет.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в преддверии конференции по контролю над ядерными вооружениями, что угроза гонки ядерных вооружений растет «там, где преобладают напряженность и недоверие».
«Более чем когда-либо нам нужны шаги, которые способствуют укреплению доверия посредством проверяемых соглашений, заключенных между государствами, обладающими ядерным оружием», - сказал Маас перед отъездом в Мадрид на встречу по Стокгольмской инициативе, в которой участвуют 16 стран, выступающих за глобальное сокращение ядерных вооружений.
Конференция состоится в свете прошедшего в прошлом месяце саммита в Женеве между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, которые пообещали начать переговоры по контролю над вооружениями. В заявлении, сделанном после саммита, говорится, что США и Россия «стремятся заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков». «Нам нужно развить это с помощью четких шагов со стороны ядерных держав по выполнению своих обязательств и обязательств по разоружению», - сказал Маас, добавив, что саммит в Женеве показывает, что прогресс возможен.
В совместной редакционной статье Хайко Мааса, министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайя и министра иностранных дел Швеции Анн Линде перечислено несколько шагов, которые страны, обладающие ядерным оружием, могут предпринять в направлении разоружения.
«Мы должны положить конец испытаниям ядерного оружия раз и навсегда, наконец приведя в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, возобновив переговоры по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для военного использования и создав надежный потенциал для проверки шагов по ядерному разоружению», - говорится в статье трех глав внешнеполитических ведомств. «Это может включать снижение роли ядерного оружия в стратегиях и доктринах, снижение риска конфликта и случайного развертывания ядерного оружия, дальнейшее сокращение ядерных арсеналов и закладку основ для нового поколения соглашений о контроле над вооружениями», - написали министры иностранных дел в газете Rheinische Post.
В феврале США и Россия договорились продлить новый договор о разоружении по стратегическим наступательным вооружениям. Он ограничивает ядерные арсеналы обеих стран 800 пусковыми установками и 1550 готовыми ядерными боеголовками каждая. Новый договор СНВ - единственный крупный договор по контролю над вооружениями, заключенный между США и Россией после того, как США вышли из Договора об открытом небе в мае, сославшись на его несоблюдение. Всего три недели назад Россия и США взяли на себя обязательство избегать будущей ядерной конфронтации любой ценой.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2021 года США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея имели в общей сложности 13 тысяч 80 ядерных боеголовок, что на 320 единиц меньше, чем в предыдущем году. Годовой отчет SIPRI опубликован в июне.
Однако исследователи SIPRI говорят, что отчет демонстрирует тревожные тенденции в отношении глобальных ядерных арсеналов. «Общее количество боеголовок в глобальных военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, что является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась», - сказал исследователь SIPRI Ханс М. Кристенсен. Об этом сообщили Deutsche Welle и агентство Reuters.
Представительные конференции на такие темы не часты. Тем важнее выводы и призывы, которые звучат по итогам саммитов высокопоставленных представителей правительств. Нет сомнения, что будет заявлено о необходимости сокращать арсеналы и прекратить испытания ядерного оружия навсегда. Вопрос — услышан ли будет этот призыв?