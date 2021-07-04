Formula-1 в Австралии: Гран-при отменен второй год подряд наш обзор
Гран-при Австралии отменяется второй год подряд из-за «ограничений и логистических проблем» на фоне пандемии коронавируса. Яркий гоночный спектакль в Мельбурне был впервые отменен в марте 2020 года незадолго до начала тренировочных сессий.
Гран-при Австралии обычно является первой гонкой нового сезона Формулы-1, но она была отложена до ноября этого года, чтобы гарантировать ее старт.
Как регулярно сообщал haqqin.az, азербайджанцам повезло: этап F1 в Баку в этом году прошел очень успешно и получил высокие оценки со стороны экспертов и широкой публики.
Надежды же австралийцев на яркое шоу болидов были разбиты заявлением, опубликованным во вторник утром, в котором подтверждается, что гонка, которая должна была стать третьей по счету в сезоне, отменена.
«Австралийская корпорация Гран-при (AGPC) совместно с правительством провинции Виктория и Формулой-1 сегодня объявила, что Гран-при Австралии Формулы-1 2021 года отменен из-за ограничений и логистических проблем, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19», - говорится в заявлении. (Гран-при Австралии Формулы-1 2021 года должен был пройти на трассе Гран-при Альберт-Парк с 18 по 21 ноября).
В нем сообщается, что билеты на мероприятие еще не поступили в продажу, и говорится, что «AGPC продолжит работу с Формулой-1 и правительством Виктории относительно календарного времени проведения Гран-при Австралии Формулы-1 на 2022 год».
Председатель Австралийской корпорации Гран-при Пол Литтл добавил:
«Мы глубоко разочарованы тем, что второй год подряд фанаты MotoGP и F-1 не смогут увидеть, как лучшие гонщики и гонщики мира соревнуются на прекрасном острове Филиппа и в Альберт-парке, на трассе Гран-при. Мы понимаем проблему, с которой Австралия сталкивается в связи с текущими ограничениями на поездки за границу и важностью вакцинации».
Далее глава корпораций автогонок говорит:
«Я хотел бы заверить наших мотивированных и профессиональных сотрудников, поставщиков и партнеров, а также представителей викторианского туризма и крупных общественных мероприятий в том, что мы будем неустанно работать над реализацией этих знаковых событий в 2022 году».
Австралийская звезда Даниэль Риккардо, в настоящее время выступающий за McLaren, сказал, что для него было «огромным разочарованием» не участвовать в гонке перед своей родной публикой второй год подряд, но он говорит, что «понимает причины», по которым было принято решение. Гонщик добавил:
«Лично я не могу дождаться возможности снова участвовать в гонках дома, и когда мы это сделаем, это будет еще слаще, потому что это было так давно.
Скрестив пальцы, будем надеяться, что все может измениться к 2022 году, и мы снова увидим потрясающих фанатов в Альберт-парке и устроим для них хорошее шоу».
Между тем генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сказал, что он уверен: в 21-м сезоне состоятся 23 гонки. По его словам, «есть несколько вариантов, которыми мы можем воспользоваться для замены места, оставшегося вакантным после Гран-при Австралии. Мы проработаем детали этих вариантов в ближайшие недели и предоставим дополнительную информацию, как только эти обсуждения будут завершены».
Несомненно, отмена гонок F-1 в Австралии это не только разочарование для болельщиков, фанов гонок болидов, но и удар по финансовой составляющей для организаторов шоу. Впрочем, в этом мире, как известно, все проходит. Хочется надеяться, что пройдет и это, как говорил библейский царь Соломон.