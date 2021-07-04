Отдел информации 17:24

Гран-при Австралии отменяется второй год подряд из-за «ограничений и логистических проблем» на фоне пандемии коронавируса. Яркий гоночный спектакль в Мельбурне был впервые отменен в марте 2020 года незадолго до начала тренировочных сессий. Гран-при Австралии обычно является первой гонкой нового сезона Формулы-1, но она была отложена до ноября этого года, чтобы гарантировать ее старт.

Как регулярно сообщал haqqin.az, азербайджанцам повезло: этап F1 в Баку в этом году прошел очень успешно и получил высокие оценки со стороны экспертов и широкой публики. Надежды же австралийцев на яркое шоу болидов были разбиты заявлением, опубликованным во вторник утром, в котором подтверждается, что гонка, которая должна была стать третьей по счету в сезоне, отменена. «Австралийская корпорация Гран-при (AGPC) совместно с правительством провинции Виктория и Формулой-1 сегодня объявила, что Гран-при Австралии Формулы-1 2021 года отменен из-за ограничений и логистических проблем, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19», - говорится в заявлении. (Гран-при Австралии Формулы-1 2021 года должен был пройти на трассе Гран-при Альберт-Парк с 18 по 21 ноября). В нем сообщается, что билеты на мероприятие еще не поступили в продажу, и говорится, что «AGPC продолжит работу с Формулой-1 и правительством Виктории относительно календарного времени проведения Гран-при Австралии Формулы-1 на 2022 год». Председатель Австралийской корпорации Гран-при Пол Литтл добавил: «Мы глубоко разочарованы тем, что второй год подряд фанаты MotoGP и F-1 не смогут увидеть, как лучшие гонщики и гонщики мира соревнуются на прекрасном острове Филиппа и в Альберт-парке, на трассе Гран-при. Мы понимаем проблему, с которой Австралия сталкивается в связи с текущими ограничениями на поездки за границу и важностью вакцинации».