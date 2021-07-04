Двухэтажное здание обрушилось во вторник в центре Одессы. Об этом сообщила пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Одесской области.

"В Службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской. По прибытии первых подразделений было установлено, что разрушилось двухэтажное нежилое здания - в прошлом котельная - на площади 100 кв. метров", - отметили в ведомстве.

При этом ГСЧС сообщило, что в результате случившегося погибших и пострадавших нет. В то же время, по данным телеканала "Украина 24", при обрушении дома погибла женщина.

Пресс-служба ГСЧС проинформировала также, что обломки здания упали на парковку и частично повредили два легковых транспортных средства. Их владельцев устанавливают. Есть угроза дальнейшего обрушения здания, добавили в управлении.