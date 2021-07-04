Yelo Bank продолжает увеличивать свою филиальную сеть, соответствующую современным стандартам. Новый филиал «28 Мая» отремонтирован и введен в эксплуатацию по новой концепции.

Расположенный по адресу Шамси Бадалбейли, 102, филиал отличается своими удобством, современным дизайном интерьера и функциональностью. Здесь учтены даже самые мелкие детали для быстрого и эффективного решения клиентских запросов. Простые, но в то же время отремонтированные с особым вкусом приемные, зоны ожидания, новая система работы - все это отражено в филиале «28 Мая». В новой концепции банка предпочтение отдается быстрому и индивидуальному обслуживанию.

Присутствовавший на церемонии открытия председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов поделился своими мыслями и рассказал о дальнейших планах банка: «Yelo Bank успешно завершает процесс ребрендинга и реализует новую стратегию развития. Отремонтированный по новому концепту филиал «28 Мая» также является частью нашей стратегии. Хочу отметить, что в последнее время в Yelo Bank происходят кардинальные перемены. Это отражается на уровне обслуживания клиентов, предлагаемых продуктах и услугах, а также в оптимизации бизнес-процессов и усилении команды профессиональными кадрами».

В ближайшее время Yelo Bank планирует открытие еще нескольких новых филиалов.

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