Председатель комитета с удовлетворением отметил отношения добрососедства и сотрудничества между двумя странами, подчеркнул важную роль таможенных органов в развитии взаимных связей.

Сафар Мехтиев подчеркнул необходимость дальнейшего развития существующего сотрудничества в направлении ускорения пограничных процессов, расширения транзитных возможностей. Глава Госкомтаможни рассказал о положительном влиянии регулярных двусторонних встреч, особенно в период пандемии, как на уровне руководителей таможенных служб, так и на погранично-таможенных пропускных пунктах и в целом на устойчивое развитие существующего сотрудничества двух соседних стран в таможенной сфере.

Президент Таможенной администрации Ирана Мехти Мирашрафи рассказал об историко-культурных связях между двумя странами, деловых отношениях в социально-экономической сфере, особо подчеркнул роль таможенных органов в усилении взаимодействия.

Мехти Мирашрафи отметил, что дальнейшее усиление сотрудничества в области транзитных перевозок грузов может внести существенный вклад в повышение привлекательности транспортных коридоров, проходящих через территории двух стран, в региональное развитие, и в этом плане перед таможенными органами стоят важные задачи.

На встрече были обсуждены некоторые вопросы, представляющие взаимный интерес.