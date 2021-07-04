Оскандалившегося бывшего вице-канцлера Австрии судят за коррупцию

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во вторник, 6 июля, предстал перед судом в Вене по обвинению в коррупции. Это первый судебный процесс в отношении бывшего лидера правопопулистской Австрийской партии свободы по результатам резонансного скандала, получившего название "Ибицагейт". Об этом пишет Deutsche Welle.

В Вене слушается дело о партийном пожертвовании на сумму в 10 тысяч евро, которое Штрахе принял от клиники, специализирующейся на косметической хирургии. Согласно материалам дела, Штрахе в обмен на пожертвование предоставил этой клинике льготы. Владелец клиники также находится под судом.

Ни он, ни Штрахе не признают своей вины. Судебный процесс запланирован на четыре дня.

Скандал "Ибицагейт", разразившийся в мае 2019 года, вызвал в Австрии политическое землетрясение. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на оборудованной "жучками" вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как Штрахе в преддверии парламентских выборов в Австрии в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку в ходе предвыборной кампании.

В рамках расследования полиция конфисковала мобильный телефон Штрахе. Изучение сохраненных на телефоне СМС-сообщений позволило выдвинуть против бывшего главы АПС и другие обвинения.