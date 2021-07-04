«Я сам 8 лет работал в Азербайджане. У меня остались прекрасные воспоминания. Эта страна дорога мне. Очень рад видеть здесь азербайджанских журналистов, - заявил Кахабер Цхададзе. - Впереди нас ждет очень важная игра. Завтра постараемся одержать победу.

У кого больше шансов? Я хорошо знаю «Нефтчи». Это сформировавшийся клуб с качественными игроками. Но мы постараемся устранить сильные стороны бакинского клуба и использовать слабости соперника.

Когда я работал в Азербайджане, уровень чемпионата был очень высоким. Были пять-шесть команд с высокими бюджетами, которые боролись за чемпионство. «Нефтчи» всегда бился за 1-е место. А после того, как команду возглавил Самир Абасов, они стали чемпионами, прервав гегемонию «Карабаха». Сравнить тогдашний уровень чемпионата Азербайджана и сегодняшний я не смогу, потому что я сейчас не работаю в азербайджанской Премьер-лиге.

Как мне помогут знания об азербайджанском футболе в противостоянии с «Нефтчи»? Прошло уже несколько лет с тех пор, как я покинул Азербайджан. В «Нефтчи» за эти годы все изменилось. Новые игроки, тренеры… Но мы очень внимательно изучили сегодняшний «Нефтчи». У бакинского клуба есть индивидуально сильные игроки.

Самир Абасов, Воислав Станкович и Сезар Меза Колли играли под моим руководством? Да, конечно, я хорошо знаю их. Самир сыграл важнейшую роль в чемпионстве. До его прихода у «Нефтчи» не было шансов против «Карабаха».

Хорошие слова могу сказать и о Станковиче и Сезаре. Когда-то мы были в одной команде, но завтра мы будем соперниками.

Трансферы? Мы думаем об усилении, но все это связано с финансами. А у нас есть проблемы в этом плане.

Понятно, что я знал о финансовых условиях. Но я пришел в клуб в ходе сезона, поэтому принял существующую ситуацию. Тем не менее постараемся добиться успеха».