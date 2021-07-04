Евросуд снова сказал Еревану: Нет!

Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство Еревана в отношении содержащихся в настоящее время в Азербайджане армянских диверсантов․ Армянские СМИ пишут, что об этом сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Согласно сообщению, представительство Армении в ЕСПЧ обратилось в Европейский суд с ходатайством обязать Азербайджан приостановить судебные процессы, а также предоставить правительству Армении все материалы уголовного дела.

Ходатайство было подано в ЕСПЧ 30 июня, но 2 июля суд вынес отрицательное решение.