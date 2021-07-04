Делегации России и Беларуси покинули заседание ПА ОБСЕ

Российская и белорусская делегации покинули заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста из-за включения в повестку резолюций с оценками действий Москвы и Минска. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, ассамблея включила в повестку «очередное возмутительное русофобское заявление».

«Мы считаем: если мы собрались здесь, чтобы обвинить Беларусь и Россию в мнимых преступлениях, в выдуманных абсолютно, то это не является целью ассамблеи и лишает нашу работу всякого смысла», — сказал Толстой.

Он отметил, что резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев.