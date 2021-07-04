В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба

В Узбекистане теперь можно публично носить хиджаб. Как передает РИА Новости, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил такие изменения в законе "О свободе совести и религиозных организациях".

Ранее в культовых одеяниях в общественных местах могли появляться только служители религиозных организаций.

Новый закон также упрощает регистрацию религиозных организаций и позволяет запрещать их деятельность только по решению суда.

Кроме того, предоставление религиозного образования вне профильного учебного заведения теперь рассматривается как незаконная деятельность.