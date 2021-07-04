По информации местных СМИ, 4 июля за помощью к полицейским обратился гражданин Ирана Сейидмухаммед Мирвеюллах, который пожаловался на то, что из арендуемого им в AFEN Plaza склада похищена крупная партия презервативов общей стоимостью свыше 663 тысяч манатов.

Следователи Управления полиции Наримановского района ломают голову над крайне необычным делом - в Баку украли крупнейшую в истории страны партию… презервативов.

Несмотря на пикантность истории, следователи отбросили в сторону шутки и незамедлительно приступили к следственным действиям. Вскоре было установлено, что необычный товар был изъят владельцем этого склада Абульфатом Алиевым и его партнером гражданином Ирана Баятом Гасаном Али. Крупная партия презервативов была перемещена на один из складов, размещенных в поселке Новханы.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование с целью установить истину в этом запутанном деле.

Остается надеяться, что следователям удастся докопаться до правды, а партия презервативов в конечном итоге окажется на прилавках аптек. В противном случае, это может грозить Азербайджану настоящим «бэби-бумом».