Врач назвал страну, которая может стать новым «рассадником» коронавируса

Великобритания рискует стать новым рассадником коронавируса. Причем не только известных мутаций, но и новых штаммов заболевания, сообщил доктор Хилари Джонс в эфире ITV. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению медика, вскоре Британия столкнется с крайне высокой заболеваемостью: возможно, в стране будут фиксировать по 50 тысяч заражений SARS-Cov-2 в день. Это приведет к тому, что вирус продолжит стремительно мутировать. В этой связи Джонс призвал не слишком рассчитывать на программы вакцинации населения.

«Все говорят, что прививки помогли, и это действительно так, тяжелых и смертельных случаев заболевания меньше. И мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с "альфа"-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен "дельта"-вариант, который намного заразнее», — пояснил врач.

По его мнению, в ближайшем будущем Британия столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19 в день. Это приведет к тому, что SARS-Cov-2 будет стремительно мутировать, считает врач.

В понедельник число выявленных случаев коронавируса в Великобритании составило 27 334, девять человек скончались. В стране полностью привили 64% взрослого населения, одну дозу вакцины получили 86,1% совершеннолетних жителей.