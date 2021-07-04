Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 19:22

Скоро уже десять месяцев, как завершилась 44-дневная война за освобождение Карабаха. Тысячи отважных бойцов отдали жизнь, получили ранения различной степени. Страна их не забывает, проблемы каждой семьи павшего за Карабах, каждого раненого – в центре внимания государственных органов и лично президента Ильхама Алиева. Да, государство все это время не раз подтверждало свою заботу о членах семей отдавших свою жизнь за Карабах, а также получивших увечья военнослужащих и лицах, которым установлена инвалидность. Это проявляется в росте направленных им социальных выплат, расширении связанных с ними программ соцзащиты. Об этом же свидетельствует и указ президента Ильхама Алиева от 25 июня «О создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья вследствие войны, и лиц с инвалидностью». В соответствии с указом в стране внедряется новая, управляемая из единого пространства гибкая модель услуг.

Новая модель услуг для семей шехидов (павших за Карабах), получивших ранения, и инвалидов войны, оказываемых из единого пространства - в чем же ее преимущества, и что сулит она людям указанных категорий? Об этом и говорится в информационной справке, представленной в редакцию haqqin.az Министерством труда и социальной защиты населения. Указом президента в Азербайджане создаются единые координационные центры (ЕКЦ). Цель – повышение качества услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты, медико-социальной экспертизы, реабилитации, лечения, обследования. А также достижение удовлетворенности граждан, повышение эффективности и прозрачности госорганов. И, конечно же, обеспечение неотложного и оперативного исполнения услуг из единого пространства. В них будут представляться услуги примерно по 30 направлениям из единого центра. Достаточно отметить, что это - услуги, установленные Минтруда, Минобороны, Минздравом, Госагентством по мобилизации и призыву на воинскую службу, местными органами исполнительной власти, Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, Коммерческой компанией госстрахования для членов семей шехидов, получивших увечья в связи с войной военнослужащих и лиц с инвалидностью. За каждой такой услугой приходилось обращаться в разные ведомства, что для лиц указанных категорий весьма затруднительно. Теперь это намного облегчится. К примеру, соответствующая служба для получения статуса шехида и семьи шехида находится в ведомстве Минобороны. Но теперь член семьи шехида для получения этого вида услуг должен уже обращаться не в Миноборны, а в ЕКЦ. Точно также обращение наследников лица, получившего статус шехида, по выдаче страховых выплат должно быть направлено не в Коммерческую компанию госстрахования, а в те же центры. Таким образом, обращения по услугам для семей шехидов, раненных и инвалидов войны вместо всех остальных структур должны направляться в единый адрес – ЕКЦ. А в этих центрах будут созданы необходимые условия для оказания сотрудниками указанных структур соответствующих услуг.