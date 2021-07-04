В Грузии увеличиваются случаи «индийского» штамма коронавируса

«Индийский» штамм коронавируса продолжает распространяться в Грузии - по последним данным, уже зафиксировано 52 случая инфицирования, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния на брифинге во вторник, передает Sputnik Грузия.

По ее словам, эпидемиологи изучают еще пять случаев. «Пока не выявлено случая тяжелого течения болезни, однако риск того, что «дельта»-штамм будет распространяться и дальше, существует. Поэтому мы должны быть особенно осторожны», - заявила Габуния, отметив, что очень опасно в таких условиях работать, развлекаться или проявлять любую активность без маски.

«Мы не сможем отказаться от использования масок. Выход заключается в быстрой и широкой вакцинации», - отметила замминистра здравоохранения Грузии.

Первые случаи «индийского» штамма в Грузии зафиксированы 27 мая.