ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении им «материалов закрытого характера» от гражданина России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ заявили, что такая деятельность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». К дипломату применят меры в соответствии с международным правом.