Идет подготовка к размещению российских пограничников по линии границы с Азербайджаном
Идет подготовка к размещению российских пограничников вдоль границы с Азербайджаном на гегаркуникском участке до иранской границы, пишут армянские СМИ.
Sputnik Армения сообщает, что в Сети появились фотографии передвижения военной техники с российскими флагами в Гегаркуникской области Армении.
Согласно источникам агентства, это мобильные рекогносцировочные группы российских пограничников совместно с военнослужащими 102-й базы Минобороны РФ, осуществляющих прикрытие.
Ранее губернатор Гегаркуника Гнел Саносян сообщил Sputnik Армения, что ведутся трехсторонние переговоры для размещения российских военных по всей пограничной линии – от Гегаркуника до Сюника (исторический Зангезур).
В свою очередь начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян отметил, что переговоры о размещении российских военнослужащих в Гегаркуникской области действительно ведутся, но окончательное решение еще не принято.