Самир Аббасов: «Испытываю неповторимые чувства перед дебютом с «Нефтчи» в Лиге чемпионов»

«Гордимся тем, что после долгого перерыва будем представлять Азербайджан в таком турнире, как Лига чемпионов, - говорит Самир Аббасов. - Не буду лукавить, испытываем определенное напряжение. Это связано с тем, что некоторые наши футболисты вообще никогда не играли в таких соревнованиях. Но мы верим, что завтра со стартовым свистком это волнение останется в стороне.

Не хочу говорить о проблемах, которые мы испытали при подготовке к этой игре. Завтрашний матч покажет, как мы готовы.

У соперника есть некоторое преимущество. У «Динамо» чемпионат в самом разгаре. По сравнению с нами они полностью готовы. Мы провели хороший сбор в Баку и Словении, но сыграли всего три контрольных матча. Однако все это надо оставить в стороне и выступить как можно лучше.

Знаем, насколько напряженной будет завтрашняя игра. «Динамо» - клуб с большими традициями. Они хорошо играют в чемпионате. Знаем, в какой футбол играет «Динамо» после прихода в команду Кахабера Цхададзе.

Посмотрим, как завтра они будут играть. Но в любом случае будет очень сложно. Я знаю главного тренера тбилисцев и знаю, на что он способен. Ведь я играл под его руководством.

За время игровой карьеры я старался взять самое лучшее у всех тренеров, у которых я играл. И Цхададзе в этом смысле сыграл очень важную роль. При этом, конечно, я не скопировал полностью его стиль работы.

На 90-95 процентов определился со стартовым составом, но не будем спешить. Впереди предматчевая тренировка, завтрашний день. Мы сыграли три матча, но этого мало по сравнению с 17 играми, которые «Динамо» провело в своем чемпионате.

Испытываю неповторимые чувства перед дебютом в Лиге чемпионов. Горжусь тем, что выведу команду на матч такого соревнования.

Верю, что то напряжение, которое мы испытываем, связано с ответственностью, которую мы несем. Это не простая игра. С другой стороны, можно и перегореть от большого желания. Надеюсь, что этого не произойдет.

У каждой команды есть свои проблемы. Соперник жалуется на большое количество игр, а мы, наоборот, - что матчей мало.

Есть проблемы с составом. Не успели подписать некоторых игроков. Это не зависело от нашего клуба. Тем не менее могу сказать, что провели хорошую подготовку. Но, повторюсь, все покажет игра.

В прессе сравнивают составы «Нефтчи» и «Динамо». Я не совсем согласен с этими сравнениями. Такой подход может завести нас в тупик. Завтра мы должны показать не только качество, но, самое главное – характер.

Мы проанализировали «Динамо». Но и без этого мы знали, против кого будем играть, потому что представляем, как работает Кахабер Цхададзе. «Динамо» играет в командный футбол. Не буду говорить о слабостях и сильных сторонах соперника. Постараемся нейтрализовать преимущества грузинской команды и воспользоваться слабостями».