Армяне обстреляли Агдам. Ранен азербайджанский солдат

Приблизительно в 17:50 6 июля подразделения азербайджанской армии в направлении села Алиагалы Агдамского района были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, в результате обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий – старший прапорщик Дадашев Сакит Ахлиман оглу, который участвовал в работах по благоустройству дороги. Раненому оказана первая медицинская помощь, и он доставлен в военный госпиталь.

Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы для расследования инцидента.