В Бразилии задержали «короля криптовалюты»: обвиняют в хищении $300 млн

Оливейра занимал пост президента криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, три года назад заблокировавшей счета клиентов и объявившей о пропаже семи тысяч биткоинов.

Представители полиции города Куритиба в бразильском штате Парана на пресс-конференции в понедельник назвали Оливейру лидером преступной организации, причастной к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства. Оливейре и другим сотрудникам Bitcoin Banco Group предъявлено пять ордеров на арест и 22 ордера на обыск, говорится в пресс-релизе полиции штата. Заблокированы связанные с группой счета.

В СМИ просочились налоговые документы Оливейры, в которых тот указал, что владеет гигантским состоянием в 25 тысяч биткоинов, или - на то время - 210 млн долларов. Документ датирован 2018 годом, но ни его подлинность, ни актуальность указанных в нем цифр СМИ подтвердить не удалось.