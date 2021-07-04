Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения

По мнению Ковалькова, для некоторых людей голодание может представлять угрозу. «Прежде чем назначать какое-либо питание, надо сначала обследовать человека, вдруг он впадет в гликемическую кому от такого голодания», — объяснил он.

Другая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что любая диета, в том числе и интервальное голодание, рано или поздно заканчивается. Есть риск, что после отказа от голодания худеющий «скатится» к тому, с чего начинал.

Интервальное голодание — метод похудения, требующий чередовать дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от пищи или есть в несколько раз меньше обычного.