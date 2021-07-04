Премьер Ливана: страна находится на пороге большой катастрофы

На встрече с представителями иностранных дипмиссий в Бейруте Диаб отметил, что Ливан сегодня переживает невиданный в истории страны экономический и финансовый кризис, который в ближайшее время приведет к большой катастрофе.

«Пока мы сидим здесь, на улицах Ливана растут очереди перед бензоколонками, люди обегают аптеки в поисках лекарств, а ливанцы вынуждены сидеть без света в своих домах», - сказал премьер-министр.

По его словам, Ливан вошел в темный тоннель, страдания людей стали настоящей трагедией. Премьер подчеркнул, что страна находится на пороге большой катастрофы на фоне сложившейся ситуации.

«Уже очевидно: Ливан и ливанцы находятся на пороге катастрофы. Однако последствия этой трагедии будут ощущаться не только в нашей стране, но и за ее пределами. Никто не сможет избежать последствий краха Ливана», - сказал Диаб.