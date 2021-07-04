Германия закрыла генконсульство в афганском Мазари-Шарифе

Генконсульство Германии прекратило работу в Мазари-Шарифе (провинция Балх) на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом во вторник сообщило Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По его информации, последние военнослужащие ФРГ, дислоцированные в военном лагере Мазари-Шариф, покинули страну на прошлой неделе. 29 июня министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о завершении участия вооруженных сил Германии в миссии Resolute Support ("Решительная поддержка") в Афганистане.

Германский контингент в Афганистане в последний год насчитывал около 1 тыс. военнослужащих, в основном военных инструкторов. Вывод личного состава и техники начался в конце апреля. Как ранее сообщало агентство DPA, Германия в период с 2001 по 2020 годы потратила €12 млрд на участие в операции Resolute Support.