Сергей Шойгу, трактор в Агдаме и раненый азербайджанский солдат

Отдел информации 22:05

Несколько минут назад Министерство обороны Азербайджана выступило с тревожным заявлением о том, что приблизительно в шесть вечера 6 июля подразделения азербайджанской армии в направлении села Алиагалы Агдамского района были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. В результате обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий – старший прапорщик Дадашев Сакит Ахлиман оглу, который участвовал в работах по благоустройству дороги. В военном ведомстве Азербайджана сказали, что во время обстрела Дадашев стоял рядом с трактором, попавшая в трактор пуля разбила стекло машины. Раненому оказали первую медицинскую помощь, он доставлен в военный госпиталь. В то же время командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы для расследования инцидента.

Однако спустя некоторое время оборонное ведомство России опубликовало информационный бюллетень о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, который азербайджанская общественность, в том числе и сайт haqqin.az, восприняли с большим удивлением. В бюллетене Минобороны РФ говорится, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей линии соприкосновения. "Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в заявлении российского военного ведомства. Как сообщили haqqin.az информированные источники, сегодня после нарушения режима прекращения огня российские военные, представленные в Турецко-российском совместном мониторинговом центре, посетили место, которое обстреляли незаконные армянские вооруженные формирования, и были подробно проинформированы о произошедшем. Возникает вопрос: либо российские военные из Турецко-российского мониторингового центра не проинформировали Минобороны своей страны об инциденте, либо военное ведомство РФ пытается создать ложное впечатление, что на территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, все спокойно, все прекрасно, и волноваться по пустякам не стоит. Что, исходя из сегодняшнего инцидента, не соответствует действительности.