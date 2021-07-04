Сергей Шойгу, трактор в Агдаме и раненый азербайджанский солдат
Несколько минут назад Министерство обороны Азербайджана выступило с тревожным заявлением о том, что приблизительно в шесть вечера 6 июля подразделения азербайджанской армии в направлении села Алиагалы Агдамского района были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.
В результате обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий – старший прапорщик Дадашев Сакит Ахлиман оглу, который участвовал в работах по благоустройству дороги. В военном ведомстве Азербайджана сказали, что во время обстрела Дадашев стоял рядом с трактором, попавшая в трактор пуля разбила стекло машины. Раненому оказали первую медицинскую помощь, он доставлен в военный госпиталь. В то же время командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы для расследования инцидента.
Однако спустя некоторое время оборонное ведомство России опубликовало информационный бюллетень о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, который азербайджанская общественность, в том числе и сайт haqqin.az, восприняли с большим удивлением. В бюллетене Минобороны РФ говорится, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей линии соприкосновения.
"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в заявлении российского военного ведомства.
Как сообщили haqqin.az информированные источники, сегодня после нарушения режима прекращения огня российские военные, представленные в Турецко-российском совместном мониторинговом центре, посетили место, которое обстреляли незаконные армянские вооруженные формирования, и были подробно проинформированы о произошедшем.
Возникает вопрос: либо российские военные из Турецко-российского мониторингового центра не проинформировали Минобороны своей страны об инциденте, либо военное ведомство РФ пытается создать ложное впечатление, что на территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, все спокойно, все прекрасно, и волноваться по пустякам не стоит. Что, исходя из сегодняшнего инцидента, не соответствует действительности.
Кто прав, чьей информации доверять - министерств обороны Азербайджана и Армении, которые сегодня заявили о нарушении перемирия, или Министерства обороны РФ, которое утверждает, что "режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения"? Что за абсурдное заявление?! Участники конфликта говорят о нарушении перемирия, представители же страны-посредника, военное ведомство которой находится в Москве, заявляют, что нет, никакого нарушения не было!
На наш взгляд, в данной ситуации в Минобороны РФ хотят создать видимость, показать картинку, что все находится под контролем, все в порядке, и при этом скрыть реальное положение дел, что, конечно же, идет вразрез с их мандатом миротворцев и посредников, поскольку, согласно Трехстороннему соглашению, их мандат призван обеспечить РЕАЛЬНЫЙ режим прекращения огня, а не его видимость и пресекать подобные попытки.