Латвия вводит обязательную вакцинацию от коронавируса

Латвия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для работников здравоохранения, образования и социального ухода. Об этом сообщило местное издание Leta.

Кроме того, компании смогут увольнять непривитых сотрудников.

«У работодателей будет право увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат COVID-19, подтверждающий вакцинацию или факт перенесенной болезни», — говорится в заявлении кабмина.

В Латвии коронавирусом заразились 137 699 человек, из которых 2 531 пациент скончался.