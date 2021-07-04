В ВОЗ считают ситуацию с коронавирусом «очень опасной»

Ситуация с коронавирусом в настоящий момент является очень опасной, несмотря на уже достигнутые подвижки, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе», — сказал он.

По его словам, единственным выходом является поддержка всех стран «в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин». Гебрейесус напомнил о несправедливом распределении вакцин в мире, из-за чего страны, которые обладают достаточными ресурсами, могут снимать ограничения, что невозможно в других государствах.