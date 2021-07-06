Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Сумгаите
В Сумгаите в жилом массиве Яшыл Дере в мусорном баке нашли новорожденную девочку. Об этом сообщает АПА.
Согласно информации, одна из жительниц жилого массива, выбрасывая мусор в контейнер, услышала звук. Присмотревшись, женщина обнаружила новорожденного ребенка.
Женшина обратилась в полицию, новорожденная была помещена в перинатальный центр врачами Сумгаитской станции скорой медицинской помощи. Ее состояние удовлетворительное.
Проводится расследование.