Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Сумгаите

В Сумгаите в жилом массиве Яшыл Дере в мусорном баке нашли новорожденную девочку. Об этом сообщает АПА.

Согласно информации, одна из жительниц жилого массива, выбрасывая мусор в контейнер, услышала звук.  Присмотревшись, женщина обнаружила новорожденного ребенка.

Женшина обратилась в полицию, новорожденная была помещена в перинатальный центр врачами Сумгаитской станции скорой медицинской помощи. Ее состояние удовлетворительное.

Проводится расследование.