Минфин России вывел все доллары из Фонда национального благосостояния

Минфин РФ сообщил о завершении 5 июля операций, необходимых для приведения фактической структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой нормативной структуре. В результате из структур средств ФНБ исключен доллар США. Об этом пишет «Коммерсант».

«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении российского министерства.

Указанные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд руб., зачисленными в фонд 2 июля.

Изменения проведены в соответствии с постановлением правительства от 21 мая. В официальном сообщении Минфин пояснил, что они направлены «на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на «дедолларизацию» российской экономики».