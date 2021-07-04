Шведка избрана главой ПА ОБСЕ
Бывший вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) шведка Маргарета Седерфельт избрана во вторник президентом организации. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Новыми вице-президентами стали Пиа Каума (Финляндия), Даниэла де Риддер (Германия), Аскар Шакиров (Казахстан), Райнхольд Лопатка (Австрия) и Ирен Хараламбидес ( Кипр).
Седерфельт пообещала, что на новом посту будет работать, руководствуясь принципами подотчетности, вовлеченности и уважения к каждой стране.
Седерфельт подчеркнула, что парламентарии "несут огромную ответственность за работу для обеспечения безопасности при уважении прав человека, демократии и территориальной целостности каждой страны".