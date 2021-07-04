США занялись вакцинной дипломатией

После того, как во время предвыборной кампании попытки Израиля заняться вакцинной дипломатией подверглись резкой критике, этот метод взяли на вооружение в США.

Во вторник, 6 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединенные Штаты передадут 1,5 миллиона доз вакцины Moderna Гватемале и еще два миллиона доз - Вьетнаму.

Ранее стало известно, что Израиль и Южная Корея подписали соглашение, по которому Израиль переправит туда 700 тысяч доз вакцины от коронавируса, чей срок годности истекает в конце июля. В обмен Израиль получит от компании Pfizer равное количество вакцины в четвертом квартале 2021 года.

Сделка с Южной Кореей состоялась после того, как власти Палестинской автономии сообщили в июне о расторжении сходной сделки с Израилем, по которой они должны были получить 1 миллион доз вакцины. Как стало известно, переданные палестинцам 100 тысяч доз были уничтожены, когда ПА отказалась от сделки.