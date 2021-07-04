В Тбилиси противники ЛГБТ заняли площадь и сожгли флаг Евросоюза

Сотни противников ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента в Тбилиси на проспекте Руставели, сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Об этом сообщает ТАСС во вторник.

Вместо флага ЕС они установили флаг Грузии. Митингующие заняли всю площадь у парламента и не собираются расходиться. Слышны выкрики. На месте мобилизованы сотни полицейских. Стражи порядка оттеснили всех журналистов от эпицентра событий во избежание противостояния.