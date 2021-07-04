В Израиле привели точные данные об эффективности вакцины

Израильское издание "Вести" ранее писало, что из эпидемиологического анализа данных, полученных Службой общественного здравоохранения Минздрава начиная с 6 июня, следует, что эффективность вакцины в профилактике заражения снизилась до 64%, в профилактике болезни с выраженными симптомами также до 64%.

Министерство здравоохранения Израиля вечером, 6 июля, обнародовало уточненные данные об эффективности вакцины Pfizer в профилактике заражения. Здесь подчеркнули, что вакцина остается эффективной в предотвращении тяжелого течения болезни и госпитализации.

При этом в израильском Минздраве напоминают о том, что эффективность измеряется по нескольким параметрам. Принимаются во внимание такие факторы, как количество тяжелых и смертельных случаев, появление симптомов заболевания и необходимость госпитализации больных.

Эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и тяжелых осложнений осталась на уровне результатов клинических испытаний, проводившихся до появления мутировавших штаммов коронавируса.

"Если бы вакцина была эффективной на 100%, то среди привитых не было бы ни одного случая заражения. Если бы она была вообще неэффективной, то данные по привитым и непривитым больным были бы идентичными", - сказано в сообщении министерства здравоохранения.

По данным Минздрава на вечер 6 июля, за предыдущие сутки в Израиле выявлено 503 новых случая заражения коронавирусом, а с полуночи - еще 367. Сутками ранее количество заражений составило 343.