В США объяснили, почему без предупреждения ушли с военной базы в Афганистане

«В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм», – приводит слова Кирби ТАСС.

«Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было принято в интересах безопасности наших сил», – пояснил представитель военного ведомства США, добавив, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом.

По словам Кирби, «было бы безответственно» раскрывать данные о точном времени вывода войск. На прямой вопрос о том, опасались ли в Вашингтоне атаки на американских военных со стороны талибов, действующих под видом сотрудников афганских служб безопасности, Кирби однозначного ответа не дал.

В минувшую субботу официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о передаче крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм местным силам безопасности. Во вторник утром стало известно, что американские военные ночью тайком оставили авиабазу Баграм в Афганистане, не уведомив нового командира объекта из числа местных военных. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда.