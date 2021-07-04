Таллин назвал «провокацией» задержание эстонского консула в Петербурге

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержание во вторник Федеральной службой безопасности России в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте было провокацией, передает Интерфакс.

«Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами», - сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

Порталу ERR он рассказал, что во вторник консул «находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете». «После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение», - сообщил представитель МИД Эстонии.

Ранее во вторник ФСБ РФ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.