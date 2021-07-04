Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственной Думы России, соответствующее предложение внес председательствующий в Парламентской ассамблее, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

1 июля в Душанбе состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На заседании было принято решение об учреждении института государств-партнеров ОДКБ.

Спикер Госдумы особо отметил, что партнеры не будут иметь решающего голоса в структурах ОДКБ, но "получат право участия в подготовке документов и выработке коллективных решений". Предоставление государствам официального статуса партнера ОДКБ, по убеждению Володина, "даст дополнительные возможности для активизации взаимодействия со странами, разделяющими наши принципы" и облегчит координацию для "продвижения и отстаивания коллективной повестки на международных площадках".

Председатель Госдумы заявил, что "интерес к сотрудничеству в рамках организации проявляет целый ряд государств".

Глава думского комитета по евразийской интеграции Леонид Калашников уточнил названия стран, претендующих на вступление в статус государства-партнера. Он отметил, что наибольший интерес к новому формату проявляют две страны. Это - Азербайджан и Пакистан.

По словам Калашникова, "хотя об этом и не принято говорить", известно, что эти страны давно изъявляли желание обрести статус наблюдателя при организации.