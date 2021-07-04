Bloomberg: российские хакеры взломали систему Республиканской партии США

Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке. Согласно версии агентства Bloomberg, за ней могут стоять хакеры, связанные с Россией.

Источники агентства сообщили, что кибернападение было совершено на прошлой неделе. Утверждается, что его осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России.

Агентство отмечает, что в данный момент не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.

Cozy Bear ранее обвиняли во взломе национального комитета Демократической партии в 2016 году и массовой хакерской атаке на SolarWinds в 2021 году, напоминает Коммерсант.