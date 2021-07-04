Названы опасные для здоровья продукты в жару
Российский эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко назвал самые опасные для здоровья продукты в жару. Специалист не рекомендовал употреблять летом рыбу, паштет и мясо курицы на кости, передает «Радио 1».
По словам специалиста, при выборе продуктов человеку помогает обоняние. Эта способность особенно пригодится при выборе рыбы, отметил эксперт.
Кроме того, специалист призвал отказаться от употребления готового паштета, посоветовав самостоятельно готовить это блюдо при возможности.
Шеф-повар также заявил об опасности куриного мяса на кости, поскольку оно начинает портиться изнутри. Данко порекомендовал исключить из летнего рациона куриные бедра, курицу гриль и крылышки.