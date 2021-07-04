В Ираке обстреляли ракетами аэропорт Эрбиля

Аэропорт Эрбиля в курдском автономном районе Ирака[подвергся в ночь на среду ракетному обстрелу, воздушное пространство над ним полностью закрыто. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, вслед за атакой из стоявших на взлетном поле самолетов были эвакуированы все пассажиры. Полностью отключено освещение гавани. О возможном ущербе информации пока нет.

Сообщается также о том, что в американском консульстве в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

В свою очередь новостной портал Shafaq news сообщил со ссылкой на антитеррористическое управление автономного региона, что аэропорт был атакован при помощи заминированного беспилотника. В результате нападения никто не пострадал.