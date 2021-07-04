Ученые рассказали о сохраняющихся после выздоровления симптомах COVID

Последствия перенесенного коронавируса могут сохраняться около девяти месяцев. «Росбалт» пишет, что об этом сообщили специалисты из Женевского университета и Университетского госпиталя Женевы, материал опубликован в медицинском академическом журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые провели исследования с участием 410 добровольцев, у которых был диагностирован COVID-19. Медики наблюдали за их состоянием здоровья в течение девяти месяцев и выяснили, что у 39% пациентов симптомы сохранились в течение всего эксперимента.

К ним относятся постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства, а также проблемы с сердцем. При этом чаще всего у людей наблюдались утомляемость (20,7%) и отсутствие обоняния и вкуса (16,8%). Также добровольцы сообщали об одышке (11,7%) и головной боли (10%).