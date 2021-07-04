В Иране взрыв на нефтепроводе: есть погибшие

Недалеко от иранского города Дехлоран в провинции Илам во вторник, 6 июля, прогремел взрыв на нефтепроводе Чешме-йе Хош, погибли три человека, еще четверо - пострадали. Об этом сообщило издание Mehr News.

Согласно сообщению, погибшие и раненые - местные рабочие из Дехлорана. Во время взрыва трубопровода персонал проводил его "инспектирование".

Власти страны призвали руководство национальной нефтяной компании немедленно провести расследование инцидента.