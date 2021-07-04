Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID

Китайские и российские специалисты завершили процесс совместной разработки новой вакцины от коронавируса, сообщил Интерфаксу посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования", - сказал глава китайской дипмиссии.

В марте в интервью Интерфаксу Чжан Ханьхуэй рассказал, что сейчас проходит третья стадия клинических испытаний совместного препарата.