В России рассказали об успешном испытании системы ПВО С-500

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 "Прометей" прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет, заявил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков, пишет Интерфакс.

"В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По словам Бабакова, на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и планируется к поступлению С-500 "Прометей".

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.