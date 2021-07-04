Генерал-губернатором Канады впервые стала представительница коренного народа
Новым генерал-губернатором Канады впервые в истории страны стала представительница коренного народа этой страны Мэри Саймон. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пишет Global News.
"После моей рекомендации Ее Величество королева Великобритании Елизавета II одобрила назначение Мэри Саймон на должность 30-го генерал-губернатора Канады", - заявил Трюдо, назвав это назначение историческим шагом.
73-летняя Саймон - представительница народа инуитов (эскимосов). Саймон была послом в Дании, занимала должность представителя канадского МИД по делам Арктики. Имеет государственные награды.