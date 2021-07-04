Россия и Франция поспорили о том, как называть шампанское

Французский производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy объявил о приостановке поставок своего шампанского в Россию в связи со вступившими в силу поправками в закон о регулировании алкогольной продукции. Русская служба BBC пишет, что новые законодательные нормы вызвали возмущение у французских виноделов и чиновников.

Поправки в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции" были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации на прошлой неделе и подписаны президентом Владимиром Путиным 2 июля. Закон, в частности, разрешает использовать термин "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", - сообщила в понедельник директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Закон не запрещает использовать географическое обозначение для винодельческой продукции (в том числе слово Champagne), но при этом теперь производитель должен обязательно указывать на контрэтикетке вид продукции - "игристое вино".

У французских властей и виноделов новые российские поправки вызвали возмущение, министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди даже решил напомнить Москве, что слово "шампанское" имеет французское происхождение. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник заявил, что Франция анализирует новый российский закон, и что если в результате анализа будет установлено нарушение правил Всемирной торговой организации со стороны России, то для Москвы "не исключены последствия".

Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕК будет контактировать с российскими властями по поводу нового закона, "выражая свои опасения и несогласие".