Эйнулла Фатуллаев 05:38

Госсекретарь при министре внутренних дел Германии, кандидат в Бундестаг от ХДС небезызвестный Ханс Георг Маасен призвал запустить проверку «темного прошлого» немецких журналистов из популярного телеканала ARD на предмет прочности и политической благонадежности. Что же подвигло бывшего президента Федеральной службы защиты конституции Германии - особой контрразведывательной службы призвать стражей порядка к закручиванию гаек в демократическом обществе, к тому же накануне значимых сентябрьских выборов? Внимание скандально известного Маасена, видите ли, привлекла «излишняя пропаганда режима президента Ильхама Алиева» в эфире телеканала Norddeutscher Rundfunk (NDR), который отвечает за выпуск новостной программы ARD Tagesschau. Несколько добрых слов в адрес Азербайджана тут же вызвало искреннее возмущение полицая Маасена, внезапно обнаружившего в деятельности журналистов «левое экстремистское течение». Это не первое скандальное антилиберальное заявление Маасена, прославившегося не только в резонансном деле узника Гуантанамо этнического турка Мурата Курназа, о чем haqqin.az неоднократно повествовал в своих репортажах из Германии, но и в знаменитом деле Сноудена.

Маасен - больший католик, чем сам Байден, назвал Сноудена предателем, что вызвало бурю критики в германском истеблишменте, Бундестаге и либеральном сообществе. Один из главных проводников американских интересов и влияния Вашингтона в Берлине, он, изворачиваясь из последних сил, старался смягчить последствия грандиозного провала американских спецслужб в Германии в 2013 году. Ведь именно тогда Эдвард Сноуден раскрыл секретные документы американской разведки, обнародовав схему электронного шпионажа США и Великобритании на территории Германии. Маасен включил все рычаги своего влиятельного поста в германской иерархии, чтобы замять скандал и замести следы преступлений иностранных спецслужб в своей стране. Знаковая фигура в элите немецких спецслужб, вовсе не случайно он обратил свое высочайшее внимание на несколько передач и сюжетов о возрастающей роли Азербайджана в региональной системе безопасности на Южном Кавказе. Маасен просто так не включается в игру. Скорее всего, поступил неожиданный звонок из Вашингтона. А затем вовремя подсказали в Берлине. Ведь с головой погруженный в предвыборную кампанию Маасен вряд ли по случайному стечению обстоятельств обратил бы внимание на какой-то сюжет и тем более не стал бы угрожать либеральным журналистам, навешивая на них неприглядные ярлыки «леворадикального экстремизма». К тому же в период разрастающейся пандемии активность «леворадикальных экстремистов» пошла на убыль. Стражам порядка выпал исторический шанс пресекать любые попытки столпотворения у Центрального европейского банка «экстремистов», чьи ряды заметно расширяются за счет деклассированных сословий беднеющих немцев. Тяжеловес германских спецслужб вспомнил об Азербайджане в разгар нелицеприятной для германской элиты и институтов общественного мнения страны общественной обструкции по отношению к немецкой кампании CRONIMET Holding GmbH, замаравшей себя не только сотрудничеством с полукриминальным режимом полевых карабахских командиров, но и целенаправленным загрязнением реки Охчучай, вызвавшем экологическую катастрофу в освобожденном азербайджанской армией низменном Карабахе.

Преступной деятельности немецкой компании и ее руководителя Гюнтера Пиларски – официального партнера зятя Саргсяна – экс-посла Микаиля Минасяна в Зангезурском медно-молибденовом комбинате, haqqin.az посвятил цикл расследовательских и экспертных публикаций. Наша редакция в угоду плюрализму обратилась с журналистским запросами в правительство Германии, посольство Берлина в Баку и даже во влиятельную партию «Зеленых». И как уже знают читатели, знакомые с нашими нашумевшими и в Германии публикациями, не заставивший себя долго ждать официальный ответ посольства Германии в Баку преследовал лишь одну цель – нивелировать роль немецких предпринимателей в совершенном экоциде. А сам факт пагубного целенаправленного уничтожения экосистемы в части низменного Карабаха немецкими дипломатами не оспаривался. Индифферентное же отношение к разрастающейся день ото дня проблеме партии «Зеленых», провозгласившей охрану природу доминантной программной задачей, красноречиво свидетельствует о глубине морального и политического разложения немецкой политической элиты. «У нас нет времени для Азербайджана», - бросает вслух пресс-секретарь парламентской фракции. А вот на уничтожение экосистемы Азербайджана, к тому же в период функционирования нелегитимной оккупационной администрации, у влиятельных немецких предпринимателей нашлось не только время, но и инвестиции. Поражает и цинизм немецких правительственных чиновников, без зазрения совести заявивших нам, что узнали о проблеме загрязнения пресных вод в Карабахе после акций протеста армянских зеленых в Германии. Допустим, что узнали о проблеме еще несколько лет назад. Со слов армян. Во время нахождения территории под оккупации. А нынешний общественный гвалт в Баку не расслышали. Но почему же не последовала должная реакция? Почему не отозвали инвесторов? Не привлекли к ответу в Федеральной службе защиты Конституции? Конечно же, благоразумнее для правительства Германии и немецкой элиты было бы признать и осудить совершенное преступление в Зангилане. Берлин не только продолжает публично не замечать катастрофические последствия совершенных немецкой компанией экопреступлений, но пытается вывести из под удара Гюнтера Пиларски и других представителей германского капитала. Более того, один из влиятельных представителей немецкой элиты, как бы в ответ на упреки Азербайджана направляет весь свой «искусственный гнев» на германских тележурналистов за их доброжелательные отзывы об Азербайджане.

По большому счету, как мы неоднократно подчеркивали, германская политическая элита сохраняет и при каждом удобном случае выражает свой враждебный настрой в отношении азербайджанского правительства. Берлин и общенациональные немецкие СМИ традиционно занимали центральное место в развернутой Соросом, Вашингтоном, коллективным Западом перманентной кампании по огульной дискредитации азербайджанского правительства. Словно по мановению волшебной палочки в ведущих СМИ Германии выходили в свет сотни публикаций о внутриполитической ситуации страны под названием Азербайджан, не играющей ведущей роли в мировой политике. Так не бывает. Тем паче в стране Бисмарка и Третьего рейха, которая по сей день не простила Брандту «унизительного» по убеждению гордого немца либерального поступка – социал-либерал позволил себе встать на колени и извиниться перед евреями от имени всего немецкого народа. Либеральный Интернационал - вопреки логике, здравому смыслу и, наконец, естественным пристрастиям немецкого читателя. Неужели Азербайджан занимает столь приоритетное место в социальной и политической жизни Германии и Европы, что передовицы немецких газет посвящают проблемам в области прав человека одной единственной далекой страны? Ну не могут СМИ лидирующего европейского государства на протяжении нескольких месяцев третировать и шельмовать одно единственное десятимиллионное государство. Искусственно взращенный Брандтом неестественный немецкий либерализм не проявляет такой чуткости даже в отношении Мьянмы. Это тоже самое, если бы все азербайджанские СМИ решились на протяжении нескольких месяцев переворачивать внутриполитические проблемы Малайзии, либо Гватемалы, а может даже и Перу. Конечно же, за считанные недели тиражи азербайджанских СМИ обрушатся, а читатели станут с недоумением спрашивать о причинах, побудивших мастеров пера навязывать проблемы в пенитенциарной службы Куала-Лампура, СИЗО Кучинга и аресты активистов в Кота-Бару? Невероятно, но факт - сотни бессмысленных с точки зрения повседневной жизни загнанного пандемией в угол немца публикаций об Азербайджане вызывают такой же ропот, раздражение и скулеж. И вот таким бестолковым образом чертово колесо немецкого общественного мнения продолжает вращаться вокруг своей оси. Страницы общенациональных СМИ Германии, как и в предыдущие странные времена заполнили едва понятные сообщения из далекого Азербайджана. И это дурное предзнаменование новой информационно-политической войны Берлина против Баку. Так однажды случилось в 2011-12 годах, затем произошло в 2014-2015 годах. Стиль общения и неофициальный тон канцелярии канцлера с далекой бакинской администрацией не меняется.