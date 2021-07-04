Цены на нефть стабилизировались: Brent - выше $74

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно на торгах в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $74,51 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,63 (3,4%), до $74,53 за баррель, после достижения сессионного максимума на уровне $77,84 за баррель - самой высокой отметки с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,42 за баррель, что на $0,05 (0,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась до $73,37 за баррель, опустившись на $1,79 (2,4%), при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с ноября 2014 года $76,98 за баррель.